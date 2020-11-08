Модель показала себя на пляже

Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, обмазалась лосьоном ради эффектности

Соблазнительница постоянно балует своих поклонников жаркими снимками, пишет Politeka.net. Поклонники, создав соответствующие страницы, публикуют подобные архивные кадры.

Квитко надела полосатый купальник со смелым вырезом до пупка, из которого показались измазанные лосьоном груди.

Большой бюст едва ли не выскакивал из купальника, под тканью запрятав самые интимные детали.

Купальник обтянул тонкую талию и оголил пышные бедра, которыми невозможно налюбоваться. Браслеты на руке дополнили образ.

Мокрые волосы красотка заправила за ушки. Она повернула голову в сторону и прикрыла глаза. Макияж подчеркнул красивые черты лица модели.

За 15 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали Насте комплименты, не сдерживая эмоций. Действительно, фото вышло будоражащим.

"Огонь, просто бомбическая❤️", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала в красном бикини, стоя пышным "орешком" к объективу камеры. Звезда оставила волосы распущенными и не стеснялась показать упругие ягодицы и пышный бюст. Образ Анастасия дополнила цветочком в волосах, а позировала на пляже.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в бикини. Звезда сидела на шезлонге, хвастаясь фигурой, а глаза прикрыла очками. Девушка не стеснялась показать пышную грудь, которая прямо выпирала из такого маленького купальника.

Поклонники пришли в восторг и сразу стали писать массу приятных сообщений звезде, ведь она достойна всех комплиментов в мире.

Напомним, русская Кардашьян покорила дарами природы в полупрозрачном купальнике

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян повернулась к фанатам огромным бюстом, фото для смелых

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