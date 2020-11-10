Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила уставшим видом в коротком платье

Балерина любит посещать салоны красоты несмотря на постоянные высмеивания в сети. Об этом пишет Politeka.net. Дело в том, что Анастасия выбирает салоны, где устраивает рекламу для заведения, взамен получая определенные процедуры бесплатно. Однако фото и видео с самой Волочковой в заведении обсуждается совсем не в положительном ключе.

После того, как вчера Волочкова посетила очередной салон красоты, все начали обсуждать ее внешний вид и неуместную одежду – слишком открытую для холодной погоды в сочетании с летней обувью. Также многих удивило, что потолки и даже сам коридор были слишком малы для роста балерины, сделав ее визуально даже крупнее и толще обычного.

«Да как же в одном человеке столько красоты величия помещается🙀🙀😹😹😹», - сказано в Инстаграм группы, посвященной Анастасии.

Вот что пишут пользователи:

«У нее ножки такие смешные.🙈 Тонкие по сравнению с туловищем и в бедренных суставах вывернутые🙈🤣; Шо наш страус тама восстанавливал? Трудяжка наша, всея Руси; У кукуси совсем кукуха поехала?; И ко всем лезет мордой...👿👺🤡; Если с нашей длинноногой лани снять копыта, то ноги станут не намного длиннее; Как будто бордель рекламирует!! 😀; Настену штормит знатно.🤣 как мужик в босоножках🤣🤣 Насос, чё тебя ноги не держат? ; Что-то старческий маразм начался слишком рано у неё. Судя по одежде он уже не излечим».

Ранее мы писали, что Анастасия долгое время не выступала из-за карантина, поэтому как только разрешение на концерт было получено, она поспешила устроить выступление, которое спровоцировало волу гнева в сети. Все дело в том. Что вновь располневшая балерина не только показала неопрятный вид, но еще и выступила перед детьми в откровенном и неуместном наряде.

Выступала Волочкова без колготок в белом «лебедином» костюме, а также прозрачном костюме из сеточки и блесками, что не могла скрыть ее располневшие формы. В сети на анти-фанатских группах жестко высказались по поводу непрофессионализма Анастасии.

Под новым постом на анти-фанатском аккаунте реакция пользователей не заставила себя ждать:

«И всё завистники кругом! Насос, прекращай, не зОвидуем, ни капельки😂😂😂; В "простынях" она пытается не упасть и лишь пару раз сделать какой-то трюк, после чего её крутят🤦‍♀️;Вареньем к детям, ужас, они такого еще явно не видели...; сплошное барахтанье запутавшейся в полотнах тети в пуантах; Одарила зрителей светом души. 😂Комбез в сеточку на спине разрезали - не вмещается балеринья спина. Как обезьяна на лиане».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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