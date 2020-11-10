Меган Маркл, которая беременна вторым ребенком, поссорилась с принцем Гарри, и уехала от него
Как пишет мексиканская версия журнала Elle, Меган Маркл решила провести время без супруга. И для уединения она избрала даже другую страну.
Эта выходка связана с тем, что она якобы поссорился с принцем Гарри незадолго до президентских выборов в США.
Как известно, Гарри и Меган записали видеообращение, в котором призывали американцев голосовать. При этом стоит отметить, что согласно уставу британской королевской семьи, ее членам запрещено принимать участие в политических событиях других стран, а они сами должны занимать нейтральную позицию.
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Кроме того, бывшая герцогиня не смогла остаться в стороне от политики, и проголосовала досрочно через почту. Таким образом, Меган Маркл лишь усугубила ситуацию, когда в сентябре призывала американцев отдать свой конституционный долг, прийдя на выборы президента.
А Гарри решил в политику дальше не ввязываться, что и не понравилось Меган.
И вот якобы из-за новой ссоры с мужем Маркл решила улететь в Мексику без него.
В своем больше несуществующем блоге The Tig Меган написала: «Меня часто спрашивают о моих любимых местах в мире, и ни в одном разговоре я не упоминаю свою любимую Мексику. Культура, еда, люди и разнообразные пейзажи делают ее одним из моих любимых мест из года в год».
Среди своих любимых городов она упоминает Оахаку, Пуэрто-Валларту, Сиуатанехо и Мехико.
Вероятно, именно в одном из них Меган Маркл и решила отдохнуть без мужа.
Напомним, Вскрылся тяжелый диагноз принца Уильяма, Миддлтон могла остаться вдовой.
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