Меган Маркл и принц Гарри могут ждать второго ребенка

Об этом пишет таблоид Star.

Так, бывшую герцогиню Меган Маркл заподозрили в том, что она может скрывать от общества новую беременность.

Поводом для появления таких слухов стала статья в издании, которую написали на основании информации осведомленного инсайдера.

«Меган на шестом месяце беременности», - с таким заголовком вышла статья в Star.

«Шепчутся, что срок уже довольно большой. Возможно, месяцев шесть. И это девочка», - уверяет осведомленный источник из окружения бывшей герцогини.

Что касается Меган Маркл и принца Гарри, то они якобы надеются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа среди журналитос.

Чтобы скрыть растущий живот, бывшая герцогиня Сассекская якобы носит свободную одежду. Тем временем Гарри готовится к тайному визиту в Великобританию, чтобы лично сообщить королеве Елизавете II о появлении на свет новой правнучки.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл отреклась от родного отца.

Сперва жена принца Гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами, которые опубликовали личную переписку с ее отцом.

А теперь Меган Маркл хочет, чтобы судебный процесс не был публичным. Если Фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини, то она сможет избежать встречи с родным отцом.

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