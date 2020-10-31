Меган Маркл и принц Гарри могут ждать второго ребенка
Об этом пишет таблоид Star.
Деми Роуз в слишком маленьком лифчике от купальника еле удержала загоревшие "ананасики": "Бросает в жар"
Разбитная Пугачева в джинсах плюнула на стыд и позволила себе лишнего: "Без лифчика, жуть"
Как бы выглядели дети Лорак от Тарзана, Бузовой от Баскова, Кристины Асмус от Лазарева: "Запретные связи"
Трагически оборвалась жизнь знаменитого актера, врачи оказались бессильными: мир скорбит
Так, бывшую герцогиню Меган Маркл заподозрили в том, что она может скрывать от общества новую беременность.
Поводом для появления таких слухов стала статья в издании, которую написали на основании информации осведомленного инсайдера.
«Меган на шестом месяце беременности», - с таким заголовком вышла статья в Star.
«Шепчутся, что срок уже довольно большой. Возможно, месяцев шесть. И это девочка», - уверяет осведомленный источник из окружения бывшей герцогини.
Что касается Меган Маркл и принца Гарри, то они якобы надеются сохранить беременность в секрете, чтобы избежать ажиотажа среди журналитос.
Чтобы скрыть растущий живот, бывшая герцогиня Сассекская якобы носит свободную одежду. Тем временем Гарри готовится к тайному визиту в Великобританию, чтобы лично сообщить королеве Елизавете II о появлении на свет новой правнучки.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл отреклась от родного отца.
Сперва жена принца Гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами, которые опубликовали личную переписку с ее отцом.
А теперь Меган Маркл хочет, чтобы судебный процесс не был публичным. Если Фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини, то она сможет избежать встречи с родным отцом.
Напомним, Маркл и Гарри довели до бешенства Уильяма, скандал не утихает
Как сообщала Politeka, Меган Маркл повторяет судьбу покойной принцессы Дианы
Также Politeka писала, что Маркл и Гарри жестко отшили Елизавету II