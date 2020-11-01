Принц Чарльз сильно скучает по внуку Арчи, с которым ему не удается увидеться из-за Меган Маркл и принца Гарри

Прежде чем полностью отказаться от королевских обязанностей, пара дважды возвращалась в Великобританию в начале года, но без Арчи. Уже прошло больше года с тех пор, как кто-либо из Виндзоров видел Арчи, за исключением видеозвонков.

Очень сильно по нему скучает его дедушка принц Чарльз, передает НВ.

"Принцу Уэльскому нравилось наведываться в коттедж Фрогмор, чтобы увидеть своего младшего внука. Сейчас он сожалеет, что не видел его так долго. Его сердце разбито. По Арчи также сильно скучает королева и принц Филипп", — отметил аноним, который близко общается с королевской семьей.

Кроме того, он пояснил, что принц Гарри всегда говорил, что с нетерпением ждет возможности дружить семьями вместе с Уильямом и растить детей, чего сейчас не происходит. Ведь принц Гарри нарушил свои обещания и помчался за Меган Маркл в США.

Также ранее сообщалось, что Меган Маркл отреклась от родного отца. Сперва жена принца Гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами, которые опубликовали личную переписку с ее отцом.

А теперь Меган Маркл хочет, чтобы судебный процесс не был публичным. Если Фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини, то она сможет избежать встречи с родным отцом.

Напомним, Маркл и Гарри довели до бешенства Уильяма, скандал не утихает.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл повторяет судьбу покойной принцессы Дианы.

Также Politeka писала, что Маркл и Гарри жестко отшили Елизавету II.