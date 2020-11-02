Коварный китайский вирус не пощадил даже королевскую семью

Об этом пишет британское издание The Sun.

По информации журналистов, даже принц Уильям еще в начале пандемии переболел уханьским вирусом.

Однако старший сын принцессы Дианы и Букингемский дворец держали в тайне эту новость, чтобы не шокировать британский народ.

Выяснилось, что китайский вирус буквально сбил с ног принца Уильяма, и болезнь тяжело у него протекала. СМИ уверяют, что были такие моменты, когда мужу герцогини было тяжело дышать, из-за чего были напуганы члены королевской семьи. И не исключено, что Кейт Миддлтон могла стать вдовой.

"В какой-то момент ему стало трудно дышать, так что все вокруг были в панике", - подчеркнул осведомленный инсайдер.



Несмотря на заболевание, принц Уильям продолжал активно работать и умудрился за короткий промежуток времени провести 14 видеовстреч.



Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон продумала, как она поступит в случае, если они разойдутся с принцем Уильямом.

У Кейт Миддлтон был "запасной план" на случай, если они не сыграют с Уильямом пышную свадьбу.

«Долгосрочной и главной целью Миддлтон было привести принца к алтарю. Но она придумала еще и свой независимый карьерный путь в качестве маскировки. Эта тактика помогла бы ее личному и публичному имиджу. Существовала вероятность того, что ее могут снова бросить. И выглядеть брошенной она не хотела», — сообщалось ранее.

Напомним, Принц Уильям внезапно бросил Кейт Миддлтон

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