Принц Гарри и Меган Маркл впервые после "побега" из Великобритании выступили на телевидении и нарушили еще одно важное правило королевской семьи

Парочка дала интервью американскому телеканалу в рамках мероприятия журнала Time "Сто самых влиятельных людей планеты", где призвала граждан принять участие в выборах президента США, которые состоятся в ноябре (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Меган Маркл, которая все еще является гражданкой США, сказала: "До выборов осталось шесть недель, а сегодня - день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят: "Это самые важные выборы в нашей жизни". Но это так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса становятся услышанными".

В свою очередь Гарри, который регулярно подвергается вместе с супругой жесткой травле в СМИ, затронул в своей речи тему взаимодействия людей в сети: дезинформации, разжигания ненависти и негатива.

Отметим, согласно уставу британской королевской семьи, ее членам запрещено принимать участие в политических событиях других стран, а они сами должны занимать нейтральную позицию. Как правило, монархи Великобритании в политических вопросах всегда поддерживают правящую партию. Таким образом, принц Гарри и Меган Маркл снова наплевали на правила королевской семьи.

Напомним, с кем крутили романы Настя Ивлеева, Меган Маркл, Леди Гага и другие звезды до того, как стать известными: топ фото пар.

Как сообщала Politeka, бывший муж Меган Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

Также Politeka писала, что Гарри взбесил принца Уильяма нелепым поступком, гремит новый скандал.