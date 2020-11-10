Известная украинская актриса Ольга Сумская восхитила красотой рядом со своей взрослой дочерью

Фото звезда разместила в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

На снимке артистки поражают не только красотой, но и сходством. С годами Антинина все больше становится похожей на мать.

Пользователи Сети засыпали двух актрис комплиментами.

«Смотритесь, как две красивенные сёстры🔥🔥🔥», «Шикарные дамы», «Правда, очень на Мишель Пфайфер похожа. Хороша девочка», «Мамина дочя Красивые девочки как две сестрички», «Две невероятные красавицы», «Какие вы красивые девочки», «Волшебные. Если бы не знал, не понял бы где мать, а где дочь», «Прекрасные девушки», «Оленька, две сестрички», «Вы, как сестра», «Какие красивые. Оля, вы выглядите как сестра, а не как мама», «Красивая дочь. Красивая и Вы, Оля», «Как сестры», - пишут в комментариях.

Как известно, у Ольги Сумской две дочери.

Тоню актриса родила в 1990 году в браке со своим первым супругом Евгением Паперным, который был старше актрисы на шестнадцать лет.

А в 2002 году Сумская родила вторую дочь – Анну. Ее отцом является нынешний супруг Сумской Виталий Борисюк.

Сегодня Антонина Паперная — украинская актриса театра и кино, получившая популярность в России.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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