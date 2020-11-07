Американская модель Кайли Дженнер впечатлила поклонников, показав идеальную фигуру в горячих образа
Как рассказывает Politeka, кадры были размещены на фан-странице знаменитости в Instagram.
«Счастливого дня рождения», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Дженнер позирует в различных горячих нарядах. Среди них розовый спортивный, крохотное белье, а также разноцветный купальник. Кроме того, знаменитость поделилась кадром во время отдыха с подругой.
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«Ты выглядишь просто божественно», «достойная королева», «мяу», «обожаю тебя», «ты безупречно выглядишь», «великолепный вид! Супер вообще», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известные сестры-модели Кайли и Кендалл Дженнер показались вместе, рассказав о празднике.
На фото Кайли позировала в черном боди с блестками, а волосы собрала в хвост. К спине притулилась Кендалл, которая показалась в топике и юбке. Девушки стояли в профиль к камере и демонстрировали самые аппетитные места.
"С Днем Рождения, сестра! Коллекция Кендалл пополняется завтра в 9:00 по московскому времени", - написала Кайли под фото.
Напомним, Кайли Дженнер с подружкой померилась "булочками" в бикини на яхте
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер соблазнила пышным телом в облегающем наряде
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер блеснула пышным телом в "змеином" топе