Звезда превзошла сама себя

Американская модель Кайли Дженнер впечатлила поклонников, показав идеальную фигуру в горячих образа

Как рассказывает Politeka, кадры были размещены на фан-странице знаменитости в Instagram.

«Счастливого дня рождения», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Дженнер позирует в различных горячих нарядах. Среди них розовый спортивный, крохотное белье, а также разноцветный купальник. Кроме того, знаменитость поделилась кадром во время отдыха с подругой.

«Ты выглядишь просто божественно», «достойная королева», «мяу», «обожаю тебя», «ты безупречно выглядишь», «великолепный вид! Супер вообще», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известные сестры-модели Кайли и Кендалл Дженнер показались вместе, рассказав о празднике.

На фото Кайли позировала в черном боди с блестками, а волосы собрала в хвост. К спине притулилась Кендалл, которая показалась в топике и юбке. Девушки стояли в профиль к камере и демонстрировали самые аппетитные места.

"С Днем Рождения, сестра! Коллекция Кендалл пополняется завтра в 9:00 по московскому времени", - написала Кайли под фото.

Напомним, Кайли Дженнер с подружкой померилась "булочками" в бикини на яхте

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер соблазнила пышным телом в облегающем наряде

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер блеснула пышным телом в "змеином" топе