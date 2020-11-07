Модель Сьюзи Кортез, которая прославилась по всему миру, как обладательница самых красивых ягодиц в мире, показала провокационное фото

Свежий снимок королева эпатажа обнародовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

На фото Кортез позирует в синем слитном купальнике. Девушка развернулась спиной, чтобы дать всем насладить своими упругими формами, за которые получила титул.

Красотка повернулась и пристально смотрит в камеру, держа в руках кончик волос, завязанных в тугую косичку.

От пикантного кадра у многих фанатов участился пульс и бросило в жар. За 15 минут ее фото собрала свыше 2 тысяч лайков и много комментариев. Особенно в восторге мужчины, которые с замиранием сердца просматривают каждое новое фото красотки.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала топлес в колготках-сеточке, лежа на коврике. Брюнетка соблазнительно выгнулась, приподнявшись на цыпочках. Руками девушка прикрыла "срам", вытянув их между ног, но бюст оставила нетронутым. Видно, как эффектно напряглись ее мышцы.

"На этой неделе у меня есть сюрприз на Хэллоуин. 🔥🎃", - подписала фото звезда.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц страстно погладила свой бюст

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