Кого не могут штрафовать

Украинцев настигли крупные штрафы в разгар карантина

Штрафуют по всей стране. Так, к примеру Херсонского водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение правил карантина, пишет «Херсон типичный».

Нарушение было зафиксировано в Херсоне вечером 8 октября. Полицейские остановили автобус, и зафиксировали, что в салоне находились 26 пассажиров, тогда как согласно карантинным ограничениям, их могло быть не больше 19. На водителя полицейские составили административный протокол.

В суде водитель свою вину признал. В итоге мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен. Кроме того, нарушитель должен заплатить 420 гривен судебного сбора.

Также стоит отметить, что штрафы за отсутствие масок на лице получают не только продавцы магазинов, но и покупатели.

Жителя Чаплинского района "засекли" в продуктовом магазине без защитной маски на лице 10 сентября. На мужчину составили административный протокол по ст. 44-3 КУоАП.

Судебное заседание по этому делу состоялось 1 октября, но мужчина на него не явился. В результате суд решил взыскать с нарушителя карантина штраф в размере 17 тысяч гривен. Также он должен уплатить 420 гривен судебного сбора.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина.

По законопроект №3891 проголосовали 262 депутата. Его приняли за основу и в целом.

Депутаты дополнили статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ответственностью за отсутствие маски.

Теперь из-за пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без респиратора или защитной маски можно получить штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 170 до 255 грн.

При этом министр юстиции Денис Малюська уверял, что с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина в Украине за отсутствие маски на улице не будут штрафовать. Также штрафовать не будут несовершеннолетних.

По его словам, штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина были несправедливыми, поскольку не все нарушители могли их оплатить. Чтобы урегулировать эти вопросы, 6 ноября Верховная рада установила штрафы за не ношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

Среди новшеств также и то, что штрафовать теперь будут быстрее. Дело в том, что штраф теперь может накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

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