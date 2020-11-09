С последним повышеним коммуналки еще больше украинских семей не смогут в полной мере платить за услуги ЖКХ

Однако, многие не оформляют субсидию, так как ошибочно полагают, что не имеют права. Эксперти разложили ситуацию по полочкам и назвали самые распространенные мифы, связанные с помощью от государства, пишет Юридический портал Украины.

Миф 1. Украинцы считают, что субсидию сложно получить, и что она маленькая.

Для назначения компенсации необходимо всего два документа: заявление и декларация о доходах. А теперь документы можно подавать и в электронном виде.

Размер выплат сугубо индвидуальный и рассчитывается для каждой семьи отдельно: зависит не только от доходов домохозяйства и количества зарегистрированных лиц, но и от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Миф 2. Мол, если несколько квартир и машин - в субсидии откажут

На сегодняшний день подобные критерии отменены. Однако субсидия назначается только на ту недвижимость, в которой человек зарегистрирован.

Миф 3. При наличии долгов за коммуналку - субсидии не будет

Данная норма была отменена еще в 2011 году. Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не является основанием для отказа в получении субсидии.

Миф 4. Безработным субсидия не положена

Это не соответствует действительности. Однако, есть ряд нюансов, чтобы безработный получил компенсацию от государства. Украинцам, находящимся на учете в центре занятости и получающим пособие по безработице, в доход засчитывается именно эта сумма. Если же выплат по безработице нет — доход учитывается на уровне одного прожиточного минимума для трудоспособного лица. А вот гражданам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в службе занятости в доход будет учтен двойной прожиточный минимум.

Миф 5. Субсидию придется вернуть

Субсидия является безвозвратной государственной помощью.

Миф 6. Банковские депозиты лишают права на субсидию

При решении о предоставлении субсидии не учитываются депозиты и их проценты в доход семьи.

Миф 7. Потратил много денег на покупку - субсидию теряешь

Это утверждение справедливо только при приобретении любым членом семьи, зарегистрированном в жилом помещении, товаров долгосрочного употребления на сумму свыше 50 тысяч гривен.

Миф 8. За неправильное оформление декларации грозит штраф

Это не так. За ошибки никто наказывать не будет. Правда, это не касается фактов умышленного сокрытия важной информации.

Миф 9. Покупка валюты ставит крест на субсидии

В компенсации отказывают, если человек совершил единоразовую покупку за 12 месяцев, предшествующих обращению за субсидией, на сумму выше 50 тысяч гривен. Речь о приобретении товаров, работ и услуг. Приобретение валюты в этот список не входит, а, следовательно, и влиять на получение субсидии никак не может.

Ранее мы сообщали, правительство намерено изменить процедуру проверки получателей субсидии.

По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, с начала следующего года параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка другими реестрами через Министерство финансов.