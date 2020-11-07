Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила на себя обольстительный вечерний образ

Пышногрудая и яркая брюнетка с необычной фигурой продолжает радовать фанатов кадрами, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. Девушка не только поражает выбором платьев с нереально открытыми декольте, но еще и приятно радует стильными деталями своих образов.

В отличие от многих альтернативных моделей своего возраста, Гюль решила не раздеваться на камеру, а «брать» образами именно в платьях с пикантными деталями в дизайне. Модель показывает бюст, но не оголяет его, демонстрирует тонкую талию в обтягивающих платьях и интригует видом на пышные бедра в смелых разрезах. При этом Бахари практически никогда не хвастается фото в бикини.

Как видно на снимке, девушка гордится своим бюстом, поэтому подбирает наряды с акцентом на него и только. В глубоком «рваном» разрезе» Бахари показала его с удачного ракурса. Весь наряд темного цвета был полностью расшит блестками, что придало лоску самому образу.

«Красиво🔥🔥🔥; Какой восторг 😈🖐🖑😈; Очень хороший вид;Ты очень красивая и у тебя большая грудь и богатая 💋💋 💋; Какой великолепный вид; вау вау, красавица, от бога; Супер потрясающий образ; Ты шикарная девушка, малышка с коготками; Богиня среди желающих; красивый🔥🔥; Элегантность в красоте!; Милый гриль 😘; повседневная красота !! 🤩🌸🌸; Твои глаза красивые 😍😍».

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На фото видно, что скрыть достоинства Бахари весьма сложно – шестой размер бюста в коротеньком платье с вырезом через всю длину сбоку не оставляет особого места для воображения. Поклонники смогли рассмотреть удачный наряд Бахари, которая из-за открытости образа даже не смогла надеть белье, чтобы скрыть лишнее.

«По-французски вы не говорите «Я скучаю по тебе». Вы говорите «tu me manques», что ближе к фразе «ты отдалился от меня💕», - пишет Гюль под фото.

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