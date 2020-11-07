Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о мотивации

На фото красотка показала себя в микроскопическом купальнике, который преимущественно состоял из веревочек. Крохотные кусочки ткани прикрыли немного бюст и зону бикини. Волосы у Бахари были собраны в хвост, а образ Гюль дополнила ярким макияжем. Фотография вышла очень интересной и даже пикантной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В итоге все получается. Если еще не получилось, значит, это еще не конец", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Как эта женщина выглядит? Безумная генетика", "2 размера слишком малы ??", "Вау, какие хорошие персики, моя любовь", "вау .. так красиво, дорогая", "Ты красивый ангел", "Если бы съедобным был человек", "Верно, но для счастливчика, который окажется с тобой ... в конце концов все сработало, и это приведет к новому началу".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари показала формы с задранной кофтой.

В этот раз, очевидно в виде исключения, девушка задрала кофту и показала свою бюст лишь частично. Однако фанатам и этого хватило, чтобы остаться под впечатлением смелой выходки и непривычного наряда.

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