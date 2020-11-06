Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала всю роскошь своих форм

Деми практически каждый день показывает новые фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В профиле модели довольно много разных кадров, большая часть которых сделана на отдыхе или пляже. Обладая пышными формами от природы, девушка восхищает красотой и не скрывает ее под одеждой.

Чаще всего Роуз намеренно подчеркивает свои достоинства разными образами без одежды. Причем не стесняется она для этого выбрать довольно неоднозначные наряды.

К примеру, бикини Роуз едва можно назвать скромным – тонкие ниточки больше напоминают простую полоску ткани, совсем ничего не скрывающую. Стоя в воде и купаясь перед камерой, Деми также сняла лифчик, чем и впечатлила фанатов:

«Леди роза на века; подари нам такую страсть 💕; хочется отдать всю свою любовь; Богиня любви; Богиня греческая 🔥🔥🔥; Как я не хочу целовать тебя; Я иду и мы играем на каноэ; Ты удивительная женщина и поистине благословенна,; Хватайте все, что вы видите, вы же лифчик потеряли; Без сомнения красиво😘; Какие красивые бедра; Клянусь, стринги на тебе идеально подходят».

Мы также сообщали ранее, что после оставленных попыток фанатично похудеть, Деми смогла наладить режим питания и теперь не сидит на диетах вообще. Фото, на котором она позирует в кожаном лифчике со специальным чокером на шее получило множество отзывов. Роуз удалось показать бюст шестого размера с самого пикантного ракурса.

«Более 15 миллионов вас у меня! Я поражена. Никогда бы не подумала, когда я начала Instagram и начала моделировать в 18 лет, что буду иметь такую ​​потрясающую базу поклонников, как сейчас. Я так ценю и люблю вас всех. Спасибо за вашу поддержку», - написала Деми.

Вот как отвечают в сети:

«Поздравляю 🙌; Как ты такой префект, что я завидую 😭; Представьте, что если Деми Роуз Мауби ответит; Кажется, я смотрю на ангела 👼; Вы просто великолепны 🌷🌷; Обожаю твою фигуру, гурл ❤️❤️❤️💯; Самое красивое, более чем захватывающая красота 😍; Боже, черт возьми, она хорошо выглядит !!; выглядящая милая Деми; Красиво 😍».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике