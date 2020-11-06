Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила дерзкий имидж

Пышногрудая модель не остается без внимания поклонников, ведь численность ее аудитории растет с каждым днем, а под каждым постом в Инстаграм количество хвалебных комментариев превышает тысячу, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что в подростковом возрасте девушка комплексовала из-за внешности и попала в больницу, едва не заработав анорексию.

После оставленных попыток фанатично похудеть, Деми смогла наладить режим питания и теперь не сидит на диетах вообще. Фото, на котором она позирует в кожаном лифчике со специальным чокером на шее получило множество отзывов. Роуз удалось показать бюст шестого размера с самого пикантного ракурса.

«Более 15 миллионов вас у меня! Я поражена. Никогда бы не подумала, когда я начала Instagram и начала моделировать в 18 лет, что буду иметь такую ​​потрясающую базу поклонников, как сейчас. Я так ценю и люблю вас всех. Спасибо за вашу поддержку», - написала Деми.

Вот как отвечают в сети:

«Поздравляю 🙌; Как ты такой префект, что я завидую 😭; Представьте, что если Деми Роуз Мауби ответит; Кажется, я смотрю на ангела 👼; Вы просто великолепны 🌷🌷; Обожаю твою фигуру, гурл ❤️❤️❤️💯; Самое красивое, более чем захватывающая красота 😍; Боже, черт возьми, она хорошо выглядит !!; выглядящая милая Деми; Красиво 😍».

Мы также писали, что Роуз не стесняется своего тела и без комплексов раздевается на публике. Более того, Деми также не боится осуждения, а потом в публичных местах также появляется в весьма смелых и едва приличных образах.

К примеру, в белом платье, сделанном из необычной ткани с рисунком маленьких кругов, Роуз выглядела превосходно. Все дело в том, что «дырявый» наряд не только не мог скрыть ее тело полностью, но еще и при этом удачно подчеркнул факт отсутствия нижнего белья на Деми. Девушка соблазнительно прогнулась в спине и показала лучшую позу для фото.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике