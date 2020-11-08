Певица Наталья Могилевская восхитила преображением внешности и неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в стильном кожаном френче, черной футболке и джинсах - просто и со вкусом.

Блондинка, со слегка растрепанными волосами, стояла на мосту, подчеркнув красоту нежным макияжем.

В подписи Могилевская раскрыла любопытную деталь, объяснив, каким должен быть успешный артист.

"Реагирую на вашу просьбу писать свои мысли как раньше. Вот пишу книгу о шоу-бизнесе: В шоу-бизнесе человек может двадцать пять лет потратить на то, чтобы научиться бросать двенадцать булав одновременно в цирке, но люди настолько привыкли к зрелищам, спецэффектам, супергероям и кинофильмам, что они скучают в цирке и даже не понимают, насколько это сложно. Для этого человек бросает восемь, десять, одиннадцать, а на двенадцатой булаве обязательно ее роняет. Этот хук сделан специально для того, чтобы привлечь внимание зрителей, чтобы зритель понял, насколько это тяжело. Без вот таких хуков, танцевание не работает. Первыми кто вываливается из проектов «Голос страны», «Фабрика звезд», - это красивые, молодые, идеальные, идеально поющие девочки они никому не интересны. Интересны те, которые с изъяном, с историей, с хуком и так далее"

Изменившаяся, по мнению публики - в лучшую сторону, Наталья вызвала переполох в комментариях своим наблюдением из мира шоу-бизнеса.

"Ого, это вы?"

"👏слишком темный тонак . Без обид"

"Красивая👌👍"

"Наташа, как тебе подходит блонд, просто 🔥🔥🔥🔥"

"Боже, какая же вы красивая"

"Вы здесь похожи на американскую суперзвезду"

"Ех, страруха..... На пенсію пора👍"

"👍такая красавица стала с белым цветом"

"Фото супер. Вам так идёт цвет волос, стиль в одежде. Вы как с другой планеты"

Напомним, Могилевская застыла в объятьях харизматичного красавца: «Нашла мужа, берем?»

Как сообщала Politeka, Могилевская после появления на «Танцях з зірками» ошарашила признанием: «Моему мужу 90 и он…».