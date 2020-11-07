Украинская певица Наталья Могилевская не постеснялась нелепого вида на шоу "Лига смеха"

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры из последней игры "Чемпионата Украины по юмору" от студии "Квартал 95", в которой вышла на сцену вместе с командой "Моя провинция", передает Politeka.net. Для одного из юмористических номеров знаменитость надела сине-красный спортивный костюм и огромную балетную пачку желтого цвета. Вдобавок, на голову Наталья Могилевская нацепила диадему в виде крупного оранжевого цветка и красные очки.

На одном из фото тренер "Лиги Смеха" запечатлена непосредственно во время номера - она вошла в роль и что-то крикнула в микрофон товарищу по команде, показав на него пальцем. На другом снимке Наталья Могилевская с довольной улыбкой позирует на фоне декораций шоу в том же наряде.

Пользователи социальной сети оценили необычный образ Натальи Могилевской, некоторые пожалели, что "Моя провинция" вылетела из сезона по итогам последней игры:

"Солнечная, Яркая!!!!!!! 😘💋❤️"; "Класс! Этот их Ружик 🔥"; "Вчера смотрела 👏👏👏 браво 😍😍"; "Прикольный у вас наряд🔥🙌😂❤️"; "Нет не смотрела но обязательно посмотрю не могу пропустить лигу смеха. А вы просто настоящая зiрочка ❤️🤗"; "Класное виступление ви и ваша команда лучшие❤️"; "Прикольная такая 😍🤗💗"; "Очень жаль, что ваша команда покинула проект😔❤️. Грустила вместе с вами❤️❤️❤️"; "Иди со мной в спальню сейчас 🙈💋💋".

Напомним, Могилевская застыла в объятьях харизматичного красавца: «Нашла мужа, берем?»

Как сообщала Politeka, Могилевская после появления на «Танцях з зірками» ошарашила признанием: «Моему мужу 90 и он…».

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