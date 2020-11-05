Звезда рассказала о том, как бы поступила в определенной ситуации

Популярная украинская певица Наталья Могилевская в эпатажном образе ответила на каверзные вопросы

Звезда удивила необычным образом, поменяв цвет волос и стиль, сообщает Politeka.net. Украинская знаменитость недавно стала гостьей шоу «Танці з зірками», выпуск которого был посвящен празднованию Хэллоуина. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Наталья появилась в рыжем парике, с повязкой на глазу и в длинном черном наряде. Такой образ привел в восторг ее фанатов.

За кулисами артистка пообщалась с Tik-Tok-блоггером Никой Паника, задавшей ей несколько вопросов, на которые певица предложила ответить своим подписчикам.

Предлагаю вам ответить на три вопроса 😜



"1. Что бы вы делали в свой последний день на Земле?

2. Если бы на один день вы стали мужчиной/женщиной, чем занялись бы?

3. Если бы я была мужчиной, встречались бы со мной? 😂", - написала артистка.

Сама звезда ответила, что в последний день на Земле любила бы, а если была мужчиной - занялась бы любовью, на последний вопрос Наталья ответила, что позволила бы за собой ухаживать.

За полчаса пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"🤣 Наташа, ты просто обалденная и честная", "1. Прыгнула бы с парашютом. 2. Сделала бы предложение второй половинке💍. 3. Дааааа❤️", "1 я бы встретилась с друзьями которые далеко от меня 2 даже не знаю 3 да😂 ♥ ️✨💖✨", - написали пользователи сети.

Напомним, Наталья Могилевская на шоу "Танці з зірками" исполнила песню «Місяць по небу ходить» в оригинальной обработке, а также сопроводила это оригинальным номером.

Напомним, Могилевская показала настоящую нежность на фото со своей подружкой: «Тоже захотелось…».

Как сообщала Politeka, Могилевская после появления на «Танцях з зірками» ошарашила признанием: «Моему мужу 90 и он…».

Также Politeka писала, что Могилевская расслабилась дома, прижав к себе милого красавца: «Очень нежная!».