Американская модель и икона стиля Ким Кардашьян впечатлила красотой во время развлечений на побережье
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Улыбка для…» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что Ким Кардашьян в одном топе и шортах демонстрирует упругую фигуру во всей красе. В какой-то момент она решила залезть на дерево, застыв ради пикантного кадра.
Обратим внимание, что среди тех, кто прокомментировал фотографии, была и ее сестра Кайли Дженнер.
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«Вот это настоящая жизнь», «безупречная красотка - Амазонка!», «вот это ты даешь, Ким», «очень красивая», «черт, да ты супер выглядишь. Не поверю, что тебе 40 лет», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что американская модель, бизнесвумен и икона стиля, Ким Кардашьян, устроила прогулку на велосипеде, выбрав не совсем подходящий наряд.
Известная модель показала свое веселое времяпрепровождение с друзьями. В этот раз красотка с компанией решила прокатиться на велосипедах.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.