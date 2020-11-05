Известная модель Николь Потуральски, которая встречалась с Брэдом Питтом, показала себя и рассказала об осени

На фото красотка позировала в топе и кофте, которую спустила с плеч. Образ девушка дополнила белыми штанами и стильными очками. Николь стояла у стены и демонстрировала идеальную фигуру и рельефный животик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда осень дарит волшебный свет ...", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне нравится этот топ сегодня, могу я сказать бренду?", "Чистый смысл красоты", "Ты волшебная", "Очень хорошо, мне понравился ваш внешний вид, послушайте, мне очень понравились ваши фотографии в вашей комнате, в них много стиля, но они настолько хороши, что выглядят великолепно", "Что за красота! Потому что она всегда естественна и волшебна!", "Ничего, кроме великолепной Нико", "Великолепная красотка", "Великолепная малышка. Ого, ты выглядишь так элегантно и так потрясающе".

Сообщалось, что немецкая супермодель Николь Потуральски вскружила голову новым дерзким фото.

Локацией для фото стали бетонные дебри Берлина. Девушка предстала в черном пиджаке в крупную клетку, при чем, кажется, что в мужском. Образ дополнила стильная белая сумочка. А вот чего на фото нет, так это ни намека на штаны, юбку или хотя б шортики.

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