Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Александр Бережок похвастался красавицей-женой во время прогулки

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице шоу в Instagram.

«Выходные — идеальное время, чтобы провести его с родными 🥰 Вы только посмотрите на прекрасную семью Александра Бережка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Бережок позирует во время прогулки с детьми и женой-красавицей.

«Дай Бог вам счастья и здоровья», «прекрасная семья. Любимый артист», «классные», «боже, какие вы красивые», «красивая семья👍 но на экране настолько привыкла видеть его с Викой», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", произвела фурор образом "опустившейся женщины"

37-летняя юмористка опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в несколько распущенном виде - с растрепанными фиолетовыми волосами и в полосатом коротеньком халатике.

По сюжету, героиня Булитко, находясь в нетрезвом состоянии, вела диалог с полицейскими, отбиравшими у нее бутылку.