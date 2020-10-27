Настя Каменских в дерзком образе с кожей рассказала о своей любви к деталям

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица опубликовала новый пост в своем Инстаграм.

На новом фото Настя позирует в стильном повседневном образе. На ней короткие шорты «под кожу» и белая майка в обтяжку, из-под которой выглядывает черный лифчик. Дополняют образ красотки ненавязчивые украшения и легкий макияж.

«Внимание к деталям. Как в одежде, так и в жизни. О, и хорошо вечера, ребята», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию.

«Зря под майку поддела», «NK бомба, честно говоря», «Мексиканочка», «Любимка», «Очень красивая необычная майка - идёт к этому луку», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Каменских поделилась советом о том, как добиться свежего вида по утрам. Певица призналась, что у нее есть несколько собственных секретов. Она рассказала, что ложится спать пораньше, когда вырабатывается гормон сна, который помогает хорошо и молодо выглядеть.

Кроме того, Каменских старается пить воду до 16:00, чтобы с утра лицо не отекало.

Для иллюстрации своих советов она опубликовала свежее домашнее фото. На нем артистка позирует в ярком разноцветном халате и без макияжа.

Напомним, располневшую Настю Каменских отругали за фото в смелом бикини: "Бока как буханки хлеба".

Как сообщала Politeka, Каменских окончательно расслабилась и показала себя в домашнем халате без макияжа.

Также Politeka писала, что мокрая Каменских с торчащим из бикини "непотребством" возбудила Сеть.