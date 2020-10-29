Настя Каменских понежилась в джакузи с Аней Андрийчук-Завгородней, женой рэпера Позитива из "Время и Стекло"

Как передает Politeka.net, совместный снимок красоток произвел фурор в социальной сети "Инстаграм". Девушки забрались в воду в одних купальниках и показали пример, как нужно расслабляться. Настя Каменских уселась на дно джакузи, скрестив ноги и распластав руки на бортиках, Аня же погрузилась по колени, соблазнительно оттопырила пятую точку и согнула одну ногу. Особенного летнего шарма супруге Позитива придали черные очки.

Пользователи социальной сети неоднозначно восприняли снимок, многие сочли его слишком откровенным:

"Огня не вижу, большую ж..у вижу. Пошловато смотрится. Настя, не опускайтесь до пошлости..."; "👍во попец👏👏👏🤗😎"; "Давайте голые"; "Две роскошные девчонки в секси-купальниках. Выглядят отлично. Такую фигуру можно показывать"; "Фу, Настя, ты мужа своего позоришь, он же солидный мужчина, а ты как будто недолюбенная, давай уже в плейбой ню".

Ранее Алексей Завгородний (Позитив) рассказал о непростых отношениях со своей супругой. По словам исполнителя, раньше Аня сильно ревновала его к Наде Дорофеевой и Насте Каменских, но с последней сейчас очень хорошо дружит.

Напомним, позитив из "Время и Стекло" поразил откровениями о "Танцях з зірками", что творится за кулисами: "Никто не ожидал..."

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