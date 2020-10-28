Известная украинская исполнительница Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом позабавили соцсети смешным видеороликом на тему Хэллоуина

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу Алексея Потапенко в Инстаграм, шоумен вместе с Настей стоят рядышком, причем на певице милое белое платье, а Потап одет в белую футболку, домашний халат синего цвета в горошек. Кроме того, в руках у него сигара. Каменских поет свой недавно появивщийся хит "Pelicula".

Внезапно кадр меняется, и вот уже Настя и Алексей в нарядах для Хэллоуина: на девушке – накидка, не скрывающая ее высокой груди в ажурном лифчике и красная шляпка с вуалью, ее муж – в одежде "Дракулы": на нем белая рубашка, черный плащ с кровавым воротником, а вместо зубов – "клыки вампира".

Алексей наклоняется и "кусает" Настю в шею, та в ответ в притворном ужасе закатывает глаза.

"Хеллоуинское настроение с Настей Каменских", – подписал видео Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 28 Окт 2020 в 6:35 PDT

Всего за час ролик посмотрели более 20 тысяч раз. Также поклонники оставили много комментариев под постом, в которых хвалят звездную пару за чувство юмора и креатив.

" Боже😍😍😍какие бусички♥️♥️♥️ 🎃🎃🎃🎃 😻 КЛАССНЫЕЕЕЕЕ💣😍😍😍 Крутыееее😻😻😻😍😍😍 Оххх🔥👍какие вы классные 😍🔝💣 Лучшиееее👍👍👍🤩😍😍😍 Красивыееее🔥🔥👍👍👍 ДРАКУЛА???", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал соцсети новым снимком. Он разместил фото, на котором показал, как его супруга Настя Каменских репетирует песню в домашней обстановке. На Потапе – черная футболка с логотипом известной британской хеви-метал-группы "Iron Maiden" и зеленая кепка. Настя одета в обтягивающие черные лосины и белый свитер.

"My Hiphop#wifey ona set @kamenskux #nk В вашій хаті!!", – подписал кадр рэпер.

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