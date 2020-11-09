Украинская актриса и главная участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина пожаловалась на угрозы после участия в шоу «Танці з зірками»

Как рассказывает Politeka, об этом звезда рассказала у себя в Instagram.

«Друзья, я хотела бы поднять с вами тему этики и доброты в соцсетях. Вчера после эфира @tanci1plus1 , где я была приглашённым судьей, мой Директ просто разорвало от количества хейта и пожеланий смерти. А причиной всего стала 9, которую я поставила Юлии Саниной за исполнение танца», - говорится в сообщении.

В связи с этим Мишина решила ответить всем хейтерам сразу, предупредив их о том, что ненависть разрушает их самих.

«А вы, те кто пишут злобные, полные ненависти пожелания, помните, прежде всего они разрушают вас. Я очень надеюсь и верю, что в прошлом году когда я с @kot_jenya получала 9ку, а то и хуже - вы не писали то же самое судьям прошлого сезона. Мы с Женей стояли на танцполе и понимали, что каждый из них имеет собственное мнение, взгляд и с достоинством принимали все оценки и комментарии, надеюсь, как и участники этого сезона ... Я уже говорила, но напомню: в интернете все как в жизни, на том конце провода тоже человек читает » - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что Юлия Санина является хорошей подругой и фавориткой одной из судей шоу – Тины Кароль.

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