Супермодель из Victoria’s Secret Эмили Ратаковски похвасталась безупречной фигурой, примеряв облегающий наряд

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

«Брюки на подкладке и милые комплекты, в которых можно жить», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Ратаковски позирует в облегающем наряде, эффектно заглядывая в кадр.

«Ох уж эти глазки – безупречный вид», «божественная красота», «каком мечтательный взгляд», «ты просто невероятно красиво выглядишь», «ауч, это до боли красиво», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, поделилась нежным кадром с мужем.

Долгие месяцы о своем интересном положении Эмили умалчивала и скрывала информацию, касающуюся личной жизни. Объявить о беременности Ратаковски решила лишь после того, как скрывать живот уже не было смысла. Девушка показала целую серию фото, на которых наслаждалась отдыхом дома и позировала без одежды перед зеркалом.

Теперь, несколько часов назад, Эмили восхитила фигурой рядом со счастливым мужем. Мужчина рядом с Эмили склонился, чтобы поцеловать ее живот, тогда как она сама решила позировать боком в простом светлом платье и отвернула голову от объектива. Похоже, даже во время беременности Ратаковски совсем не набирает лишнего, как отмечают в сети.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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