Знаменитая на весь мир супермодель, по совместительству начинающая актриса Эмили Ратаковски, поделилась нежным кадром с мужем

Долгие месяцы о своем интересном положении Эмили умалчивала и скрывала информацию, касающуюся личной жизни. Об этом пишет Politeka.net. Объявить о беременности Ратаковски решила лишь после того, как скрывать живот уже не было смысла. Девушка показала целую серию фото, на которых наслаждалась отдыхом дома и позировала без одежды перед зеркалом.

Теперь, несколько часов назад, Эмили восхитила фигурой рядом со счастливым мужем. Мужчина рядом с Эмили склонился, чтобы поцеловать ее живот, тогда как она сама решила позировать боком в простом светлом платье и отвернула голову от объектива. Похоже, даже во время беременности Ратаковски совсем не набирает лишнего, как отмечают в сети:

Вот как реагируют в сети на увиденное фото:

«Родители 🥺🤍; волшебная малышка с малышом😍😍; Поздравляю !!; Эм ❤️ Красивая 😍; Такой милый образ❤️❤️; мне нравится как вы изменились😍😍; Красота 🦋💕💫✨; Светящийся живот; Омг, я влюблен 😍; Поздравляю ❤️; Да благословит тебя Бог, Эм, даже муж приклонился 🙏🏼; че она потолстела что-ли?; Вы говорите о любви и жизни. Спасибо; ты очень милая, но всем плевать!; От такой малышки нельзя устоять; вы выглядите совершенно не так, как обычно».

Отметим, также в интервью для Vogue Ратаковски призналась, что не хочет узнавать пол своего ребенка до 18-летия. То есть, Эмили не будет настаивать на его гендерной принадлежности.

«Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть», – рассказывала Эмили.

Также знаменитость поделилась своими переживаниями по поводу своей беременности.

"Я слишком смиренна, чтобы иметь какое-либо ложное представление о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до почти все окружающего мою беременность: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления", – подписала пост модель.

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