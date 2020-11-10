Доллару мало не покажется

Курс валют в Украине 10 ноября сменит траекторию, гривна максимально надавит на доллар и евро

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз НБУ.

Стодолларовая купюра на межбанке потеряет 2,59 гривны. К средине прошлого дня доллар уже потерял 1,47 гривны, но этого национальной валюте показалось явно мало.

Евро также подешевеет. Гривна сумеет «отвоевать» 3,07 гривны.

Курс валют в Украине 10 ноября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,16 гривны;

100 евро – 3339,38 гривны.

Российский рубль также подешевеет. Гривна сумеет опустить его до 3,6197 гривен за 10 купюр.

Курс доллара может преподнести украинцам сюрприз уже на текущей неделе. Об этом рассказал экономист Вадим Иосуб.



На текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%.

Тенденция к снижению, согласно прогнозу, сохранится. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", - сообщил аналитик.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами.

Как сообщала Politeka, доллар и гривна устроили "разборки" перед выборами.

Также Politeka писала, что доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют.