Украинцев предупредили, к чему готовиться

Курс доллара может преподнести украинцам сюрприз уже на текущей неделе

О том, чего ждать украинцам рассказал аналитик Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

На текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%.

Тенденция к снижению, согласно прогнозу, сохранится. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", - сообщил аналитик.

Как сообщалось до этого, экономист Александр Савченко назвал причиной бедности украинцев искусственное увеличение курса валюты. Кроме того, свою роль сыграли сезонные факторы.

По его словам, реальным в Украине сегодня является курс в районе 28,5 гривен за один "вечнозеленый". Кроме того, есть курс валют за покупную возможность, он составляет 9 грн за доллар.

Отметим, курс валют в Украине на понедельник, 9 ноября, установлен на следующем уровне:

100 долларов – 2813,75 грн;

100 евро – 3342,45 грн.

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