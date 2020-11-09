Погода в Украине 9 ноября ударит по гражданам резким похолоданием, небо затянет тучами

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

Украинцам на западной части страны стоит готовиться к ночным 1-4 градусам тепла. А в светлое время суток воздух прогреется до 7-12 по Цельсию.

Похожей ситуация будет и на севере Украины, где воздух прогреется до 8-10, а вот ближе к вечеру остынет до 3-6 со знаком «плюс».

Центральную часть страны также ждет облачность, а столбик термометра прогреется до 8-10 градусов выше нуля. Ночью же будет резкое похолодание: от 3 до 5 градусов по Цельсию.

На юге осень порадует комфортными 8-12 градусами выше нуля. А вот ночью резко похолодает: воздух остынет до 3-7 со знаком «плюс».

Украинцам на востоке сегодня стоит ожидать 8-10 градусов тепла. Ночью существенно похолодает: от 3 до 5 по Цельсию.

До этого мы рассказывали, что уже на следующей неделе, когда антициклон уйдет, синоптик Наталья Диденко прогнозирует первые заморозки, в Украину придут арктические воздушные массы. Пока еще есть возможность насладиться сухой осенней погодой, пусть и облачной, которая идеально подходит для прогулок налегке, походов за грибами в лес или выбивания ковров перед зимой.

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