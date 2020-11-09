Скандальный российский певец Николай Басков показал, как выглядит после похудения

Фотографию знаменитость опубликовал у себя на странице в Instagram, передает Politekа .net.

«И снова в путь ✈️💥💥💥», - подписал Басков снимок, на котором запечатлен на диване в самолете.

Фолловеры желают ему хорошего полета и радуются новому фото.

«Хорошего пути», «Счастливого пути», «Великолепный», «Ой, Коля, Коля...», «Хорошего полета и мягкой посадки», «Ой как уютно и красиво удачного пути и успеха в деле ради которого ты отправился в путь милый мой, Колюшка солнышко и пожалуйста будь осторожным», - пишут в комментариях.

Напомним, Николай Басков похудел на 4 размера (сбросил 16 килограмм). В связи с этим в шоу-бизнесе начали ходить слухи, что он сделал липосакцию, дабы ускорить процесс. Но сам артист подобные домыслы категорически опроверг.

Басков утверждал, что обрести новую форму ему помогли занятия в спортзале. Три этом он подчеркнул, что не прерывает график тренировок даже во время гастролей. Кроме того, "натуральный блондин" посещает сеансы массажа, на которых, как признался, кричит от боли.

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