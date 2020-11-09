Такой ее не видели

Звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко предстала перед поклонниками в неожиданном образе

Видео с 66-летней актрисой появилось на фан-странице в Инстаграм, передает Politka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Татьяна Кравченко предстала в совершенно необычном амплуа. Искусственно грубый грим безвкусного типа, а именно неряшливо разукрашенные глаза черными жирными линиями, голубые тени. На голове у нее огромный кокошник голубого цвета, как у снегурочек на новогодних праздниках.

В таком виде за прилавком продуктового магазина Кравченко изобразила продавщицу в шоу «Ералаш».

Рядом с ней стоит маленький мальчик. Между персонажами происходит следующий диалог:

«Считайте сдачу не отходя от кассы», - строго говорит героиня Кравченко.

«Как же мне сдачу считать, если у меня руки мороженным заняты», - отвечает мальчик.

«Руки мороженным заняты. Извини, ничем помочь не могу. Много вас тут таких»,- резко ответила «продавщица».

Ранее в Сети показали кадры новых "Сватов".

На записи Валюха вместе со своим экранным супругом Иваном Будко, роль которого исполняет Федор Добронравов, стоят возле машины и разговаривают с человеком в костюме какого-то сказочного героя.

«Муж» возмущается в сторону наряженного Палыча, а Валюха в ответ ему говорит свою коронную фразу: «Да закройся ты. Человек наконец-то делом занялся! Молодец, Палыч!».

Напомним,Валюха из «Сватов» переполошила расстроенным видом, Артемьева не сдержалась.

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».