Звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко предстала перед поклонниками в неожиданном образе

66-летняя актриса украинского происхождения опубликовала новый снимок на своей странице в социальной сети Инстаграм, на котором позирует в очень стильном виде, передает Politka.net.

Стандартные платья и платки полюбившейся всем сериальной Валюхи она сменила на джинсовый брючный комбинезон, под которым видна блуза в мелкий цветочек, и светло-бордовую кепку.

Звезда позирует, сидя в кресле, и смотрит куда-то в сторону. При этом фото больше похоже на кадр из какого-то спектакля или со съемочной площадки.

«Хорошего дня )) 💖❤️», – подписала снимок актриса.

За час фото собрало несколько тысяч лайков, а фанаты традиционно не пожалели комплиментов для всенародно любимой звезды. Правда, были и те, кто отметил, что Кравченко выглядит уставшей.

«Шикарная актриса и женщина», «Обожаю!», «Татьяна, будьте счастливы и здоровы!❤️❤️❤️», «Уставшая», – пишут в комментариях поклонники творчества этой актрисы.

9 декабря звезда отпразднует свой 67-ой день рождения. Даже в таком возрасте она не сидит без дела, и недавно поделилась с поклонниками кадрами со съемок нового сезона сериала «Сваты», премьера которого была отложена из-за пандемии китайского вируса.

На записи Валюха вместе со своим экранным супругом Иваном Будко, роль которого исполняет Федор Добронравов, стоят возле машины и разговаривают с человеком в костюме какого-то сказочного героя.

«Муж» возмущается в сторону наряженного Палыча, а Валюха в ответ ему говорит свою коронную фразу: «Да закройся ты. Человек наконец-то делом занялся! Молодец, Палыч!».

Напомним, Валюха из «Сватов» переполошила расстроенным видом, Артемьева не сдержалась.

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».