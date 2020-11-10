Знаменитая украинская певица Ани Лорак поразила фанатов, показав кадры со своей тренировки вместе с подтанцовкой

Каролина впервые за долгое время решила поделиться личным видеороликом, на котором показала не только себя без фотошопа, но еще и во время зажигательной подтанцовки вместе со своей командой. Об этом пишет Politeka.net. Таким образом певица хотела продемонстрировать, как проходит ее подготовка к выступлениям на самом деле.

Фанаты сразу же отметили под роликом, что все усилия звезды, брошенные на экстренное похудение, дали свои плоды. Похоже, звезда отлично справилась с задачей, ведь решила питаться дробно, пила не менее двух литров воды и начала придерживаться новых правил рациона.

«🤩 Делюсь с вами самым сокровенным! Вот так создаются танцевальные постановки. Музыка всегда даёт эмоцию, за которой мы следуем», - написала Каролина под видео.

Вот как отвечают в сети:

«Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост агонь )) Как и мои наряды)); Фигура - 🔥🔥🔥 Талия - космос 💎 Как плавно, ритмично, с душой и настроением получается танцевать 💋 Если не хочется идти на работу, нужно смотреть как наша Дива вкладывает душу в любимое дело - огромная мотивация 💥; Сколько труда, Каролина уже не та, что раньше❤; Лучшая! 😍😍😍Моя любимая певица!!!👏👏👏 Обожаю!; Ох, какая подтанцовка, справа хороша, четровка); Моя реакция в 1-е секунды: -"Что за девочка? Где Лорак?" Вы в отличной форме 😍 Браво👏».

Отметим, не так давно Каролина рассказала, что сделала тату. При чем, судя по всему, уже после тяжелого разрыва с мужем Муратом Налчаджиоглу. Об этом пишет Politeka.net. Долгое время сама звезда никак не комментировала личную жизнь, а после массовой травли из-за ее нового и молодого избранника Егора Глеба и вовсе прекратила рассказывать личное.

Теперь в профиле певицы можно найти лишь постановочные кадры и пикантные фото из фотосессий в новых и необычных образах. Чтобы привычно подогреть интригу к своей персоне, Каролина решила показать превью кадры, сделанные на съемке совсем недавно.

В ролике Каролина с уже отросшими волосами позировала в скромном и достаточно скрытом наряде из шелка. Похоже, так Каролина скрывает недостатки, ведь недавно она заявила, что сильно поправилась и намерена голодать, если это понадобится, лишь бы сбросить лишнее.

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