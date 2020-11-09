Во время карантина украинцам полагается достойная зарплата и дополнительный отпуск
Как передает Politeka.net, ситуацию разъяснил Юрий Остренко, главный госинспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда ГУ Гоструда в Днепропетровской области. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства.
По закону карантин является поводом для того, чтобы украинцы могли взять больше дней неоплачиваемого отпуска. Более того, пребывание в таком отпуске по соглашению сторон не включается в общий период. Как сообщил Юрий Остренко, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты можно взять на такие сроки:
- по семейным обстоятельствам сроком - до 15 календарных дней в год;
- по заявлению сотрудника - на весь период карантина;
- с согласия работодателя - на любое время.
Во время карантина полностью разрешена работа на дому, работодатель может поручить работнику выполнять задачи удаленно или отправить его в отпуск. "Работник должен согласиться использовать такой отпуск", - подчеркнули в Гоструде. За работу дома должны выплачивать такую же зарплату, как и для офисных работников, и даже компенсировать неудобства, связанные с рабочими миханизмами или инструментами.
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Работникам, учреждения которых простаивают из-за карантина, полагается компенсация не менее двух третей тарифной ставки по окладу. Часть этих денег должен выплатить работодатель, а остаток - Служба занятости в качестве пособия по частичной безработице.
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