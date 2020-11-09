Во время карантина украинцам полагается достойная зарплата и дополнительный отпуск

Как передает Politeka.net, ситуацию разъяснил Юрий Остренко, главный госинспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда ГУ Гоструда в Днепропетровской области. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

По закону карантин является поводом для того, чтобы украинцы могли взять больше дней неоплачиваемого отпуска. Более того, пребывание в таком отпуске по соглашению сторон не включается в общий период. Как сообщил Юрий Остренко, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты можно взять на такие сроки:

по семейным обстоятельствам сроком - до 15 календарных дней в год;

по заявлению сотрудника - на весь период карантина;

с согласия работодателя - на любое время.

Во время карантина полностью разрешена работа на дому, работодатель может поручить работнику выполнять задачи удаленно или отправить его в отпуск. "Работник должен согласиться использовать такой отпуск", - подчеркнули в Гоструде. За работу дома должны выплачивать такую же зарплату, как и для офисных работников, и даже компенсировать неудобства, связанные с рабочими миханизмами или инструментами.

Работникам, учреждения которых простаивают из-за карантина, полагается компенсация не менее двух третей тарифной ставки по окладу. Часть этих денег должен выплатить работодатель, а остаток - Служба занятости в качестве пособия по частичной безработице.

Напомним, что зарплаты и пенсии в Украине вырастут в два раза, Шмыгаль озвучил сроки: когда заживём

Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения подготовили украинцам: "не более одной минимальной зарплаты..."

Также Politeka писала, что Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев и рассказал, что для этого нужно