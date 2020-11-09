Актриса и блогерша Яна Кошкина взбудоражила "вкусным" фото

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Девушка потрясла позой и ракурсом: наконец, красотка осчастливила поклонников кадром топлес. Яна сидела к камере спиной, томно изогнувшись и положив голову на плечо. При этом полностью стянула с себя бежевую рубашку, обнажив спину.

Так как волосы Кошкина собрала наверх, взору публики открылась пикантная деталь: татуировка в виде надписи и некоего небольшого рисунка на верхней части спины.

Пользователи пришли в восторг, не жалея комплиментов в комментариях. Некоторые возжелали, чтобы Кошкина срочно сделала такое же фото, но повернувшись передом.

"Оооооооо женщина"

"Так так ) тут явно сколиоз... Могу поправить"

"Блин, аж холодно стало"

"Какая Киса 😍"

"Хороший позвоночник"

"А если развернуться??)))"

"А фото с переди 🙈"

"Кисачкина, ты что, решила над мужчинами не шуточно поиздеваться, да ?"

"Ух какая девочка 🔥"

"Хоть бы кусочек своего главного достоинства показала, жалко да 😢"

"Похотливая она😂"

"Яна, ну, все! Пропали мужики 😂👍"

Ранее мы сообщали, Кошкина разгорячила фанатов фото в "микро"-платье с таким декольте, в котором видно почти все.

"До встречи сегодня на «ТНТ»!💋#comedyclub", - подписала фото звезда. Некоторые пользователи обрадовались событию в комментариях - мол, пошла за "любовником" Харламовым, который участвует в проектах на этом же телеканале и к тому же является резидентом Сomedy Сlub.

Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".

Как сообщала Politeka, "невеста" Харламова Кошкина показала себя после пережитой операции: "Самое больное, что...".