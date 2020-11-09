Актриса и блогерша Яна Кошкина взбудоражила "вкусным" фото
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.
Девушка потрясла позой и ракурсом: наконец, красотка осчастливила поклонников кадром топлес. Яна сидела к камере спиной, томно изогнувшись и положив голову на плечо. При этом полностью стянула с себя бежевую рубашку, обнажив спину.
Так как волосы Кошкина собрала наверх, взору публики открылась пикантная деталь: татуировка в виде надписи и некоего небольшого рисунка на верхней части спины.
Пользователи пришли в восторг, не жалея комплиментов в комментариях. Некоторые возжелали, чтобы Кошкина срочно сделала такое же фото, но повернувшись передом.
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"Оооооооо женщина"
"Так так ) тут явно сколиоз... Могу поправить"
"Блин, аж холодно стало"
"Какая Киса 😍"
"Хороший позвоночник"
"А если развернуться??)))"
"А фото с переди 🙈"
"Кисачкина, ты что, решила над мужчинами не шуточно поиздеваться, да ?"
"Ух какая девочка 🔥"
"Хоть бы кусочек своего главного достоинства показала, жалко да 😢"
"Похотливая она😂"
"Яна, ну, все! Пропали мужики 😂👍"
Ранее мы сообщали, Кошкина разгорячила фанатов фото в "микро"-платье с таким декольте, в котором видно почти все.
"До встречи сегодня на «ТНТ»!💋#comedyclub", - подписала фото звезда. Некоторые пользователи обрадовались событию в комментариях - мол, пошла за "любовником" Харламовым, который участвует в проектах на этом же телеканале и к тому же является резидентом Сomedy Сlub.
Напомним, "невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось".
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