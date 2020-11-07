Актриса, блогерша и инстадива Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, искусила приятным кадром
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым произвела сильное впечатление в Сети.
Знойная намарафеченная брюнетка позировала в черном платье без бретелей, глубокое декольте которого было украшено рюшами. Ткань наряда еле-еле натянулась на пышный бюст инстадивы - открыв взору публики невероятную красоту.
"До встречи сегодня в 21:00 на «ТНТ»!💋@comedyclubru #comedyclub #ТНТ", - подписала фото звезда. Стоит отметить некоторые пользователи обрадовались событию в комментариях - мол, пошла за "любовником" Харламовым, который участвует в проектах на этом же телеканале и к тому же является резидентом Сomedy Сlub.
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В комментариях люди с жаром кинулись писать свое мнение по поводу внешности Кошкиной:
"Кошкина, что дальше? Да, похожа на силиконовую куклу! Красивую! Но дальше то чтооооо! Вот у Харламыча дочка есть, а у тебя! Сцыликон и нашпигованный лобик? Ну да, красиво! И чтооооо? Бабосами себя обклеишь и будешь жить не тужить! Ну это ещё бабушка на двое сказала! Ты конечно дерзай красотка, но по моему ты в приоритетах запуталась! Главное, не болей!!! Мы тебя серано любим)))"
"А как платье держится?" - "на них и держится"
"Искуственная фуууууу .....😠 уродка значит"
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