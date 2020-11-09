Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в обтягивающем наряде

Как передает Politеka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, показала новое селфи.

Лорак позирует перед зеркалом в топе и лосинах. Похоже, что она взялась за себя и активно тренируется после того, как недавно набрала вес.

На фото артистка изогнулась так, чтобы стройная фигура выглядела еще эффектней. При этом она сложила губы, словно для поцелуя.

Напомним, Лорак недавно признавалась, что набрала лишний вес за время карантина.

По словам артистки, она готова пересмотреть свой план питания, урезать калории и даже голодать, так как заметно набрала лишнего и часто ходила к холодильнику по вечерам. Также Каролина подчеркнула, что без концертов в привычном режиме она была едва ли не в депрессии, ведь у нее не было тренировок, как раньше, а также такого бурного графика, как во время гастролей.

Ранее Ани Лорак впечатлила фото с девятилетней дочерью Софией, которую родила в 33-летнем возрасте. После развода с бывшим мужем, певица старается уделять малышке больше времени и регулярно выкладывает в соцсетях совместные кадры. Недавно появился снимок, на котором Ани Лорак запечатлена вместе с Софией в похожих белоснежных платьях необычного фасона и с золотыми поясами.

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