Популярная певица Ани Лорак показала трогательные кадры с мамой Жанной в честь праздника

Она поздравила самого близкого человека с днем рождения на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Знаменитость выложила в сториз совместные кадры с мамой и продемонстрировала, как две родственницы изменились за долгие годы.

В верхнюю половину коллажа поместили архивное черно-белое фото, на котором Жанна Васильевна позирует рядом с еще маленькой дочкой во дворе. Женщина в шерстяном платье и фартуке нежно прижалась к малышке, а также взяла ее за руку. Сама Каролина запечатлена в платьице в белый горошек и с куклой в руках, она счастливо улыбается рядом со своей мамой, которая отправила ее в интернат.

На другом снимке уже взрослая певица в серой куртке приложилась лбом к голове заметно постаревшей именинницы. Судя по всему, родственницы позировали на мосту или на борту корабля. Стоит отметить, что Ани Лорак и ее мама внешне похожи, как две капли воды, а на последней фотографии это ощущение еще больше усиливают солнцезащитные очки.

"С Днем рождения, любимая Мамочка", - подписала исполнительница коллаж.

Ранее 9-летняя дочь Ани Лорак, София, удивила внешним видом со звездной мамой. В сети произвел фурор совместный снимок, на котором они запечтлены в необычных плятьях с золотыми поясами.

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