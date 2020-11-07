Популярная певица Ани Лорак показала трогательные кадры с мамой Жанной в честь праздника
Она поздравила самого близкого человека с днем рождения на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Знаменитость выложила в сториз совместные кадры с мамой и продемонстрировала, как две родственницы изменились за долгие годы.
В верхнюю половину коллажа поместили архивное черно-белое фото, на котором Жанна Васильевна позирует рядом с еще маленькой дочкой во дворе. Женщина в шерстяном платье и фартуке нежно прижалась к малышке, а также взяла ее за руку. Сама Каролина запечатлена в платьице в белый горошек и с куклой в руках, она счастливо улыбается рядом со своей мамой, которая отправила ее в интернат.
На другом снимке уже взрослая певица в серой куртке приложилась лбом к голове заметно постаревшей именинницы. Судя по всему, родственницы позировали на мосту или на борту корабля. Стоит отметить, что Ани Лорак и ее мама внешне похожи, как две капли воды, а на последней фотографии это ощущение еще больше усиливают солнцезащитные очки.
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"С Днем рождения, любимая Мамочка", - подписала исполнительница коллаж.
Ранее 9-летняя дочь Ани Лорак, София, удивила внешним видом со звездной мамой. В сети произвел фурор совместный снимок, на котором они запечтлены в необычных плятьях с золотыми поясами.
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