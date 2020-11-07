Знаменитая певица Ани Лорак показала кадры в гримерке и засветила обручальное кольцо на пальце

Как известно, украинская поп-исполнительница является активным пользователем Instagram. Певица почти ежедневно публикует личные фотографии в своем микроблоге, который уже насчитывает 6,8 млн подписчиков. Каждая публикация звезды собирает огромное количество лайков и комментариев, передает Politeka.net

В этот раз Каролина (настоящее имя артистки) решила показать своим фанам кадры из гримерки, сделанные после съемок ее нового клипа.

На фото певица позирует в черной дутой жилетке, с волнистой кладкой и ярким макияжем на лице.

На одном из снимком Ани Лорак засветила обручальное колечко. Так, на правой руке Каролины красуется кольцо из белого золота с вкраплениями драгоценных камней.

«Когда съемка закончена и радостно от проделанной̆ работы!"», - написала артистка.

Фанаты заинтригованы и восхищены. Они спрашивают, что это за интересное кольцо у нее на пальце.

"Вы настолько стали шикарны, просто нереально! Очень ждем новый альбом",

"Какая же вы красивая😍 когда вам ждать шедевры?🙈💘",

"Очень хорошее кольцо в вас👍❤️",

" Безумно красивая! 😻 Глазки сверкают.🔥",

" Невероятная красотка🥰",

"Какая же вы красивая😍 когда вам ждать шедевры?🙈💘", - пишут они.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".