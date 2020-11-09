Певица Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье с пленительным декольте

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 35-летней звезды в Инстаграм поделились свежим видео, на котором Тина позировала перед камерами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Блонднинка распустила волосы и уложила их прямыми гладкими локонами, изменив своей традиционной прическе - пышной, со слегка подвитыми кончиками. По всей видимости, в этот раз певица отказалась от своей любимой накладки для волос.

Кароль покрутилась в темно-синем узком длинном платье, верх которого дает богатую пищу для фантазий. Крой наряда позволял наслаждаться соблазнительным декольте, так как рукава были приспущены на плечи.

Певица делала легкие шаги вперед и назад, поворачиваясь в разные стороны, пока ее снимали. Но один жест особенно бросался в глаза - девушка все время прикрывала рукой животик. Впрочем, эту же пикантную деталь заметили и ее поклонники, написав об этом в комментариях.

Пользователи с жаром обсудили новую прическу Тины и не только:

"У Тины свои волосы или она постоянно надевает накладку?" - "Надевает накладку. Но сегодня ее волосы"

"Лучший образ из всех что были. Тина с прямыми просто отдельный вид искусства"

"Такая куколка 🔥🔥🔥"

"Так за животик держится😍😍😅😅"

"Ммммм, ну как можно быть такой красивой"

Ранее мы сообщали, в Сети появились кадры с бэкстейджа съемки Кароль для журнала VOGUE. Стилисты подобрали ей сразу несколько образов. Тина позировала в серо-голубом наряде из спортивного топа и плотных колгот, строгом черном наряде, застегнутом под горло, обычных джинсах и белой футболке и стильной белой рубашке.

Напомним, белокурая Кароль подразнила ножкой в разрезе, вскружив голову нежной красотой.

Также Politeka писала, что кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев.