Украинская певица, бывшая участница группы Nikita, Анастасия Кумейко, показала себя во всей красе

Знаменитая украинка постоянно балует своих поклонников смелыми фото, пишет Politeka.net. В этот раз красотка позировала в тесном корсете телесного цвета.

Артистка надела красивое белье с прозрачными вставками внизу. Корсет имел телесный цвет и почти сливался с цветом кожи Анастасии. Из столь смелого декольте едва ли не выпрыгивал бюст. Притягивали взгляд и бретельки, состоящие из стразиков.

"Утро понедельника. Просто выспалась, попила водичку с куркумой и медом и... Вуаля 😅 Всем продуктивной рабочей недели ❤️", - написала Кумейко.

За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Муза 🔥🔥🔥 🤘", "Красотка", "Секасная красотень 🔥🔥🔥🔥", "Сколько же образов❤️супер🔥", "Просятся на свободу", "Тут без слов...", "Ну очень 🔥🔥🔥", "Красивая девушка", "Какая же красивая ❤️❤️❤️❤️", "лимон забыла 👌", "с куркумой? 🤔", "Какая Ляля, волшебница, Очаровашечка", "Женский корсет, один из самых сексуальных предметов женского белья;)", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 огонь", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко позировала, развалившись на кресле и элегантно приоткрыв пиджак. Поклонники красотки были «без ума» от увиденного.

«Давайте начнем с простых ассоциаций. Я говорю – день, а вы…» - говорится в подписи.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кумейко исполнила зажигательные танцы у себя дома на фоне кухни.

При этом Кумейко избавила фанатов от возможности что-либо сказать открыто, выложив ролик в Stories.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".