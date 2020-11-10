Украинская певица, бывшая участница группы Nikita, Анастасия Кумейко, показала себя во всей красе
Знаменитая украинка постоянно балует своих поклонников смелыми фото, пишет Politeka.net. В этот раз красотка позировала в тесном корсете телесного цвета.
Артистка надела красивое белье с прозрачными вставками внизу. Корсет имел телесный цвет и почти сливался с цветом кожи Анастасии. Из столь смелого декольте едва ли не выпрыгивал бюст. Притягивали взгляд и бретельки, состоящие из стразиков.
"Утро понедельника. Просто выспалась, попила водичку с куркумой и медом и... Вуаля 😅 Всем продуктивной рабочей недели ❤️", - написала Кумейко.
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За час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.
"Муза 🔥🔥🔥 🤘", "Красотка", "Секасная красотень 🔥🔥🔥🔥", "Сколько же образов❤️супер🔥", "Просятся на свободу", "Тут без слов...", "Ну очень 🔥🔥🔥", "Красивая девушка", "Какая же красивая ❤️❤️❤️❤️", "лимон забыла 👌", "с куркумой? 🤔", "Какая Ляля, волшебница, Очаровашечка", "Женский корсет, один из самых сексуальных предметов женского белья;)", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 огонь", - написали пользователи сети.
Напомним, Анастасия Кумейко позировала, развалившись на кресле и элегантно приоткрыв пиджак. Поклонники красотки были «без ума» от увиденного.
«Давайте начнем с простых ассоциаций. Я говорю – день, а вы…» - говорится в подписи.
Ранее сообщалось, что Анастасия Кумейко исполнила зажигательные танцы у себя дома на фоне кухни.
При этом Кумейко избавила фанатов от возможности что-либо сказать открыто, выложив ролик в Stories.
Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».
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