Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила танцем в одних штанах

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Раньше покупала джинсы на размер больше, чтобы казаться худее. Но эти уж как-то слишком великоваты…» - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко исполняет зажигательный танец в одном бюстгальтере и штанах. В какой-то момент знаменитость решила избавиться и от штанов, показав безупречную красоту в бикини.

«Хоть бери и поправляйся для них», - говорится в тексте подписи.

Уточним, что поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать. Ролик был опубликован в Stories знаменитости.

До этого мы писали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречными формами, облачившись в кожаный наряд

«В своих доспехах. 😈 Вооружена и готова пускать стрелы в зал!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Кумейко позирует в кожаном наряде, элегантно позируя практически во весь рост. Дополнить образ красотка решила эффектным макияжем и безупречной прической.

Напомним, бывшая участница группы Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка...».

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".