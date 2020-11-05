Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила танцем в одних штанах
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Раньше покупала джинсы на размер больше, чтобы казаться худее. Но эти уж как-то слишком великоваты…» - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко исполняет зажигательный танец в одном бюстгальтере и штанах. В какой-то момент знаменитость решила избавиться и от штанов, показав безупречную красоту в бикини.
«Хоть бери и поправляйся для них», - говорится в тексте подписи.
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Уточним, что поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать. Ролик был опубликован в Stories знаменитости.
До этого мы писали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречными формами, облачившись в кожаный наряд
«В своих доспехах. 😈 Вооружена и готова пускать стрелы в зал!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Кумейко позирует в кожаном наряде, элегантно позируя практически во весь рост. Дополнить образ красотка решила эффектным макияжем и безупречной прической.
Напомним, бывшая участница группы Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка...».
Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла...".