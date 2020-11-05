Курс валют в Украине 5 ноября ждет настоящий «армагедон», гривна после длительного падения резко атакует

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствуют данные Национального регулятора.

Сто долларов на межбанке со старта потеряют почти десять гривен. Торги откроются с -9,26 грн. К средине прошлого рабочего дня гривна уже «опустила» американский вечнозеленый на 8,21 грн, но этого показалось мало.

Аналогичная история будет и с курсом евро. Не так сильно, но валюта споткнется. Предполагается, что гривна отберет у него 5,57 пункта.

Курс валют в Украине 5 ноября будет таким:

100 долларов – 2850,74 грн;

100 евро – 3342,49 грн.

Как не удивительно, но на этом фоне будет относительно «держаться» российский рубль. Его стоимость будет составлять 0,3606 грн.

Как сообщалось до этого, экономист Александр Савченко назвал причиной бедности украинцев искусственное увеличение курса валюты. Кроме того, свою роль сыграли сезонные факторы.

По его словам, реальным в Украине сегодня является курс в районе 28,5 гривен за один "вечнозеленый". Кроме того, есть курс валют за покупную возможность, он составляет 9 грн за доллар.

Савченко утверждает, что для точного расчета курса валют, берутся цены на самые базовые товары в Киеве. После этого они делятся на аналогичные товары в Нью-Йорке, к примеру.

Напомним, курс доллара изменится, появился неожиданный прогноз.

Как сообщала Politeka, доллар задаст жару гривне, отыгрываться придется на евро: чего ждать от курса валют.

Также Politeka писала, что курс доллара неприятно удивит украинцев, озвучен новый прогноз.