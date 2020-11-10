Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая недавно объявила о своей беременности, заворожила своими формами в купальнике

Красотка рассказала, что беременна в своем Инстаграм, а также на страницах одного из глянцев, сообщает Politeka.net. Поклонники не могут забыть фигуру красотки до беременности и регулярно публикуют ее архивные снимки в группах.

Так, в одной из таких фан-страничек появился снимок, на котором модель позировала в крохотном купальнике.

Ратаковски сидела на диване, раздвинув ножки. Маленькое бикини с ракушками обтягивало самые сочные места знаменитости.

Модель сжала руками бюст, так, что он едва ли не вываливался из крохотных вязаных треугольников: "Такая шалунья".

Также нельзя не отметить упругий животик звезды, тонкая талия - это одно из достоинств.

Золотые украшения дополнили образ красотки.

За шесть часов пост собрал более 100 лайков, в отличие от постов на настоящей странице знаменитости, которые сразу набирают тысячи лайков.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала на одном из архивных фото в красивом платье, которое было пошито из прозрачной ткани. Под нарядом показалось черное белье, обтянувшее фантастические формы красотки, а также оголившее ее упругие ягодицы

Блестки по всему платью стали отличным акцентом для образа. Завершили образ звезды различные украшения.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски для одного из выходов в свет выбрала яркий соблазнительный наряд – длинное платье темно-красного оттенка. Платье весьма необычного кроя пошито таким образом, что легко подчеркнуло все достоинства.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.