Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, прогулялась в коротком топике

Стройная красотка дала полюбоваться своими изгибами во всей красе, сообщает Politeka.net. Модель показала свою шикарную фигуру во время прогулки по улице.

Хадид надела белоснежный топик, который подчеркнул ее грудь. Длина одежды была настолько смелой, что едва ли скрывала красивые места.

Знаменитость похвасталась упругим животиком и тонкой талией. Сверху топика знаменитость надела рубашку. Она надела джинсы, севшие чуть выше ее бедер.

Разные украшения дополнили образ.

В одном из кадров знаменитость предстала за столиком кафе. На тарелке возле нее лежали хорошо поджаренные, толстые тосты. Модель откинулась на спинку стула и вытерла платочком губы.

На другом - модель забралась на лестницу и раскинула руки к верху.

"Энергия сегодня немного сместилась 💙", - написала Белла.

За девять часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных слов в сторону стройной красотки.

"Прекрасная королева", - написал один из поклонников.

Напомним, Белла Хадид предстала в черном топе с золотыми узорами, под который не надела бюстгальтер. Образ довершили массивные серьги-кольца и золотая бижутерия, сверкающие цепочки протянулись от шеи к поясу, сделав акцент на волнующем бюсте.

Напомним также, что Белла Хадид позировала на лестнице у себя дома в интересной блузке, которая под низом оказалась полностью прозрачной, засветив при этом небольшую, но упругую грудь. Также на ней были одеты широкие брюки. Модель эффектно показала свою стройную фигуру, подтянутый живот и длинные ножки.

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