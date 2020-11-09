Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в прозрачном костюме показала провальное выступление

Анастасия долгое время не выступала из-за карантина, поэтому как только разрешение на концерт было получено, она поспешила устроить выступление, которое спровоцировало волу гнева в сети. Об этом пишет Politeka.net. Все дело в том. Что вновь располневшая балерина не только показала неопрятный вид, но еще и выступила перед детьми в откровенном и неуместном наряде.

Выступала Волочкова без колготок в белом «лебедином» костюме, а также прозрачном костюме из сеточки и блесками, что не могла скрыть ее располневшие формы. В сети на анти-фанатских группах жестко высказались по поводу непрофессионализма Анастасии.

Вот так балерина высказалась под черно-белым фото после своего выступления: «Встаньте на пуанты для начала. Как бы вы ни кусали локти мои дорогие и любимые проплаченные хейтеры...Я буду продолжать свое дело. Выступать для людей со своими спектаклями, которые, несмотря на все трудности, остаются на благотворительной основе более 18 лет. Я пожизненно вошла в историю России, как великая русская балерина! Смиритесь уже с этим😆».

Под новым постом на анти-фанатском аккаунте реакция пользователей не заставила себя ждать:

«И всё завистники кругом! Насос, прекращай, не зОвидуем, ни капельки😂😂😂; В "простынях" она пытается не упасть и лишь пару раз сделать какой-то трюк, после чего её крутят🤦‍♀️;Вареньем к детям, ужас, они такого еще явно не видели...; сплошное барахтанье запутавшейся в полотнах тети в пуантах; Какой смешной квадрат на веревочке 😜🤣🤣;То,шо висит на тряпке- сарделька; Фссссссе, костюм пошёл по швам; барахтанье бежевого жирного червяка на верёвках🤦‍♀️🤦‍; Она ведь на полотнах без нижнего белья. Одарила зрителей светом души. 😂Комбез в сеточку на спине разрезали - не вмещается балеринья спина. Как обезьяна на лиане».

Также мы писали, что ге так давно стало известно, что единственная дочь скандальной балерины Анастасии Волочковой уехала жить к отцу Игорю Вдовину. Об этом пишет Politeka.net. При этом Ариадна успела довольно сильно сблизиться со своей мачехой. Сама она растет очень смышленой, интересуется конным спортом, книгами и много рисует.

Девочка живет в загородном особняке с отцом и его избранницей - 34-летней телеведущей Еленой Николаевой вдали от внимания сети. Как видно на фото Елены, она выглядит ухоженно, стройно и очень привлекательно. Поэтому в сети активно сравнивают саму балерину и мачеху ее дочери.

На последних новых фото телеведущей и самой Волочковой видно, как они отличаются друг с другом несмотря на небольшую разницу в возрасте.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу