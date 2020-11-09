Ведущая "Дом-2" и певица Ольга Бузова огорошила испытаниями, выпавшими на ее долю

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры - "кусочки" тренировки к очередному эфиру "Ледникового периода".

Ольга засняла крупным планом свои ноги - все в желтых и зеленоватых синяках - больно смотреть. Кроме того, в глаза бросаются тапки светло-лилового оттенка с меховыми помпонами, которые были на ней.

Певица "похныкала" на камеру, сидя рядом с медицинским работником, но, в итоге, взяла себя в руки.

"Палочка-выручалочка. Танюш, пять минут... Ребро вправить, обезболить меня - и завтра в бой!", - говорит в кадре Бузова.

"Падать, и снова подыматься", - подписан один из кадров. А другой гласит: "Тяжело дается лед... Тяжело, не то слово!"

Напомним, последний эфир "Ледникового периода" был 7 ноября, и вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым Бузова исполнила номер по сюжету фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой и Брэдли Купером.

"Я могу с уверенностью сказать - это моя любимая кинокартина 🎞📽 ...история большой любви и большой трагедии 😔 ...он нашёл «бриллиант» ... она была талантлива, в какой-то момент блеск этого «бриллианта» затмил его сознание... но ...", - делилась своими эмоциями Ольга.

Ранее мы сообщали, Бузова свела с ума пикантным снимком в синем платье с максимально откровенным разрезом. Видимо, девушка тщательно скрыла все свои синяки - так как ножка достойна аплодисментов ценителей искусства.

«Все было идеально», - коротко говорится в подписи к фото.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".