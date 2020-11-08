Российская певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова впечатлила красотой, примеряв платье с вырезом
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Все было идеально», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Бузова позирует в облегающем синем платье, демонстрируя идеальные ноги во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Самая красивая», «идеальная», «шикарная – как всегда», «воу воу воу полегче, детка», «красотка на миллион», «тебе очень идет синий цвет», «о боже», «лучшая», «шикарная», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох изменившейся внешностью.
34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в студийном образе. На Ольге был красный брючный костюм в тонкую полоску и майка белого цвета с кружевной вставкой в зоне декольте.
Несмотря на плотную ткань слегка примятого пиджака, заметно, что Ольга сильно похудела, - пиджак на ней "висит", как на вешалке.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".